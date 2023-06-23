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СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ: охотился на самолеты и иностранные БТР

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 июня 2023, 12:04
СБУ задержала крота в рядах ВСУ: охотился на самолеты и иностранные БТР
фото сбу

Служба безопасности Украины задержала "крота" в рядах ВСУ, который собирал для российской ФСБ разведанные об украинских аэродромах, складах с боеприпасами и топливом, а также пытался выявить места базирования иностранных БТР.

Источник: пресс-служба СБУ 

Детали: По информации следствия, житель Житомирщины мобилизовался в ряды ВСУ и проходил службу в одном из гарнизонов на севере Украины. В мае этого года его завербовала ФСБ.

Агент РФ объезжал разные районы и скрыто наблюдал за военными объектами, а также пытался "в темную" использовать своих знакомых.

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Он собирал для ФСБ разведданные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном их использовании боевой авиацией ВСУ, а также передавал локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Кроме того, как сообщает СБУ, по указанию российской спецслужбы их агент пытался выявить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров "MaxxPro".

Сотрудники СБУ задержали его во время сбора развединформации. Для коммуникации с ФСБ он использовал мессенджер Telegram. Во время обысков обнаружен телефон с доказательствами.

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Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Мужчина находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

 
 
 
 

Темы: СБУФСБВооруженные силыаэродром
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