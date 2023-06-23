Окупанти вдарили по комунальниках Херсона, загинуло 2 працівники – ОВА

Російські загарбники сьогодні, 23 чеврня, обстріляли Херсон, вдарили по комунальному транспортному підприємству, загинуло 2 працівники.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста".

Деталі: За його словами 55-річний чоловік загинув на місці, ще пʼятеро його колег отримали поранення, їх шпиталізували до медзакладів.

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Згодом стало відомо про смерть ще одного, 43-річного, працівника. "Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі", - уточнив голова Херсонської ОВА.