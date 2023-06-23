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Оккупанты ударили по коммунальщикам Херсона, погибли 2 работника - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 23 июня 2023, 12:08
Оккупанты ударили по коммунальщикам Херсона, погибли 2 работника - ОВА
Фото Прокудіна у Telegram

Российские захватчики сегодня, 23 июня, обстреляли Херсон, ударили по коммунальному транспортному предприятию, погибли 2 работника.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "В Херсоне оккупационные войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Били по гражданским работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность города".

 

Детали: По его словам 55-летний мужчина погиб на месте, еще пятеро его коллег получили ранения, их госпитализировали в медучреждения.

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Впоследствии стало известно о смерти еще одного, 43-летнего, работника. "Врачи пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мужчина умер в медучреждении", - уточнил председатель Херсонской ОВА.

 

Темы: Херсонвойнажертвы
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