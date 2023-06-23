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Україна повернула тіла 51 загиблого воїна

Ірина БалачукП'ятниця, 23 червня 2023, 12:30
Україна повернула тіла 51 загиблого воїна
Фото ілюстративне з pixabay.com

23 червня Україна повернула тіла 51 полеглого на фронті захисника.

Джерело: уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко у Facebook

Пряма мова Котенка: "Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 51 захисника".

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Деталі: Він додав, що процес повернення тіл загиблих українських військових триває.  

Котенко також нагадав, що працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

А у вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

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Теми: Українавійна
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