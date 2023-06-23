Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина вернула тела 51 погибшего воина

Ирина БалачукПятница, 23 июня 2023, 12:30
Украина вернула тела 51 погибшего воина
Фото иллюстративное с pixabay.com

23 июня Украина вернула тела 51 павшего на фронте защитника.

Источник: уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в Facebook

Прямая речь Котенко: "Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 51 защитника".

Детали: Он добавил, что процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. 

Реклама:

Котенко также напомнил, что работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

А в выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

Темы: Украинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Сумах – траур: возросло количество жертв из-за атаки российских дронов

фото Минобороны РФ заявило, что Московскую область атаковали 5 беспилотников

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Все новости...
Украина
Rheinmetall поставит Украине еще 20 Marder этим летом
Украинские "Пионы" теперь стреляют американскими снарядами
Турция выдала лицензии на производство в Украине дронов Bayraktar и Akinci
Последние новости
10:58
Болгария уже формирует новый пакет помощи для Украины – министр
10:52
Защитники имеют успех на Бахмутском направлении – Генштаб
10:47
Нефть дорожает на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией и РФ
10:42
фото"Кинжалами ударьте": задержан николаевец, который готовил удар по СБУ
10:37
Украинцы существенно снизили запросы, поэтому почти не изменили оценку своего благосостояния - исследование
10:35
видеоОкровавленная 8-месячная девочка в Краматорске: мать рассказала детали трагедии
10:34
Не только "Дія": как заплатить налоги и подать декларацию
10:19
Доброволец из Литвы умер после полученных ранений в Бахмуте
10:00
Курс валют на 4 июля: сколько стоят наличные доллар и евро
09:52
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Все новости...
Реклама: