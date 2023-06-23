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Украина вернула тела 51 погибшего воина

Ирина БалачукПятница, 23 июня 2023, 12:30
Украина вернула тела 51 погибшего воина
Фото иллюстративное с pixabay.com

23 июня Украина вернула тела 51 павшего на фронте защитника.

Источник: уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в Facebook

Прямая речь Котенко: "Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 51 защитника".

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Детали: Он добавил, что процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. 

Котенко также напомнил, что работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

А в выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

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Темы: Украинавойна
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