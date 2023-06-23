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Дуда порівняв Росію з диким звіром, якого треба пристрелити

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 12:50
Дуда порівняв Росію з диким звіром, якого треба пристрелити
Анджей Дуда, фото: Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність зупинити Росію якнайшвидше, оскільки вона згодом може захотіти завоювати всю Україну, а також піти війною на колишні радянські республіки.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам, у тому числі Еспресо.

Зокрема, Дуда порівняв Росію із "диким звіром, який пожирає людину".

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"Не можна дозволити Росії перемогти, бо вона продовжуватиме наступати. Це буде підтримкою її імперіалізму. Вона, наче дикий звір, який з'їсть людину. Якщо дикий звір пожирає людину, то зазвичай кажуть, що його треба просто вистежити і застрелити, бо він звик їсти людське м'ясо. Так само і з Росією", – зазначив він.

Польський президент наголосив, що як тільки Росія оговтається, вона наступатиме на решту територію України, а потім і на Польщу, країни Балтії і країни колишньої сфери впливів Радянського Союзу.

"Можливо Захід цього не розуміє, але ми це прекрасно знаємо. Це обов'язкова умова успішного і справедливого завершення цієї війни. Яким воно має бути? Щонайменше таким, щоб відновити верховенство міжнародного права. Міжнародне право буде відновлене тоді, коли Росія буде витіснена з усіх окупованих земель України", – додав він.

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У цьому ж інтерв'ю Дуда запропонував країнам, які пропонують Україні поступитися територіями в обмін на завершення війни, віддати Росії свої території.

Теми: ДудаРосіявійна
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