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Дуда сравнил Россию с диким зверем, которого надо пристрелить

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 12:50
Дуда сравнил Россию с диким зверем, которого надо пристрелить
Анджей Дуда, фото: Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости остановить Россию как можно быстрее, поскольку она впоследствии может захотеть завоевать всю Украину, а также пойти войной на бывшие советские республики.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, в том числе Еспресо.

В частности, Дуда сравнил Россию с "диким зверем, который пожирает человека".

"Нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать. Это будет поддержкой ее империализма. Она, как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо. Так же и с Россией", – отметил он.

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Польский президент подчеркнул, что как только Россия придет в себя, она будет наступать на остальную территорию Украины, а затем и на Польшу, страны Балтии и страны бывшей сферы влияния Советского Союза.

"Возможно, Запад этого не понимает, но мы это прекрасно знаем. Это обязательное условие успешного и справедливого завершения этой войны. Каким оно должно быть? По меньшей мере таким, чтобы восстановить верховенство международного права. Международное право будет восстановлено тогда, когда Россия будет вытеснена со всех оккупированных земель Украины", – добавил он.

В этом же интервью Дуда предложил странам, которые предлагают Украине уступить территории в обмен на завершение войны, отдать России свои территории.

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Темы: ДудаРосcиявойна
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