Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дуда сравнил Россию с диким зверем, которого надо пристрелить

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 12:50
Дуда сравнил Россию с диким зверем, которого надо пристрелить
Анджей Дуда, фото: Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости остановить Россию как можно быстрее, поскольку она впоследствии может захотеть завоевать всю Украину, а также пойти войной на бывшие советские республики.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, в том числе Еспресо.

В частности, Дуда сравнил Россию с "диким зверем, который пожирает человека".

Реклама:

"Нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать. Это будет поддержкой ее империализма. Она, как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо. Так же и с Россией", – отметил он.

Польский президент подчеркнул, что как только Россия придет в себя, она будет наступать на остальную территорию Украины, а затем и на Польшу, страны Балтии и страны бывшей сферы влияния Советского Союза.

"Возможно, Запад этого не понимает, но мы это прекрасно знаем. Это обязательное условие успешного и справедливого завершения этой войны. Каким оно должно быть? По меньшей мере таким, чтобы восстановить верховенство международного права. Международное право будет восстановлено тогда, когда Россия будет вытеснена со всех оккупированных земель Украины", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

В этом же интервью Дуда предложил странам, которые предлагают Украине уступить территории в обмен на завершение войны, отдать России свои территории.

Темы: ДудаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Дуда
Дуда объяснил, почему опасно соглашаться на оккупацию Крыма Россией
Лукашенко вдруг захотел улучшения отношений с Польшей, Дуда ответил
Дуда рассказал, что должна сделать Беларусь, если хочет улучшить отношения с Польшей
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: