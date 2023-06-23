Євросоюз надасть "Укрзалізниці" кошти на модернізацію пунктів пропуску на кордоні з ЄС

"Укрзалізниця" отримає від Євросоюзу кошти на розбудову прикордонних переходів з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці", пише "Європейська правда".

Кошти нададуть у рамках фінансового інструменту Connecting Europe Facility (CEF).

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"Це вперше в історії, коли ЄС безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні. Ми розвиватимемо найперспективніші переходи з країнами ЄС, інфраструктура яких потребує модернізації", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

На кордоні з Польщею розбудовувати планують пункти пропуску Ягодин – Дорогуськ та Мостиська ІІ – Медика.

Також буде виконуватися розбудова пункту пропуску Чоп – Чєрна над Тисою/Захонь на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. Тут планується розбудувати інтермодальний термінал та прилеглу інфраструктуру на станції Чоп.

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Крім того, планують реконструкцію станційних колій 1435 мм на станціях Вадул-Сірет та Глибока-Буковинська у рамках спільних з румунією проєктів.

CEF (Connecting Europe Facility) – це фонд ЄС, створений у 2014 році для інвестицій у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти. Зокрема, це основний інструмент для фінансування розвитку Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

Європейська комісія внесла зміни до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), включивши в неї українські логістичні шляхи у липні 2022 року.