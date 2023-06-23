Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Евросоюз даст "Укрзализныце" средства на модернизацию пунктов пропуска на границе с ЕС

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 13:14

"Укрзализныця" получит от Евросоюза средства на развитие пограничных переходов с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", пишет "Европейская правда".

Средства предоставят в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility (CEF).

Реклама:

"Это впервые в истории, когда ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине. Мы будем развивать перспективные переходы со странами ЕС, инфраструктура которых нуждается в модернизации", – отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

На границе с Польшей развивать планируют пункты пропуска Ягодин – Дорогуск и Мостиска II – Медика.

Также будет выполняться развитие пункта пропуска Чоп – Чьерна над Тисой/Захонь на границе со Словакией и Венгрией. Здесь планируется построить интермодальный терминал и прилегающую инфраструктуру на станции Чоп.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, планируют реконструкцию станционных путей 1435 мм на станциях Вадул-Сирет и Глубокая-Буковинская в рамках совместных с Румынией проектов.

CEF (Connecting Europe Facility) – это фонд ЕС, созданный в 2014 году для инвестиций в транспортные, энергетические, цифровые и телекоммуникационные проекты. В частности, это основной инструмент для финансирования развития Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Европейская комиссия внесла изменения в индикативные карты Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T), включив в нее украинские логистические пути в июле 2022 года.

Темы: ЕСУкрзализныцяграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: