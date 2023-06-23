У Лаврова звинуватили Ізраїль у "славленні нацизму", отримали відповідь

Російське МЗС звинуватило Ізраїль у причетності до "прославлення нацизму", в Ізраїлі у відповідь закликали "не вказувати" їм.

Джерело: пресаташе ізраїльського МЗС Ліор Хайят у Twitter

Пряма мова: "Позиція Ізраїлю, що відкидає звеличення співучасників вбивства євреїв, залишається незмінною.

Ніхто не має права вказувати державі Ізраїль, МЗС Ізраїлю та ізраїльським дипломатам на важливість збереження пам'яті Голокосту і боротьби зі спотворенням історичної правди".

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