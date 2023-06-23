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У Лаврова звинуватили Ізраїль у "славленні нацизму", отримали відповідь

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 червня 2023, 13:28
У Лаврова звинуватили Ізраїль у славленні нацизму, отримали відповідь
ПРАПОР ІЗРАЇЛЮ, ФОТО PIXABAY

Російське МЗС звинуватило Ізраїль у причетності до "прославлення нацизму", в Ізраїлі у відповідь закликали "не вказувати" їм.

Джерело: пресаташе ізраїльського МЗС Ліор Хайят у Twitter

Пряма мова: "Позиція Ізраїлю, що відкидає звеличення співучасників вбивства євреїв, залишається незмінною. 

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Ніхто не має права вказувати державі Ізраїль, МЗС Ізраїлю та ізраїльським дипломатам на важливість збереження пам'яті Голокосту і боротьби зі спотворенням історичної правди".

Передісторія: 

  • Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що "неправильно обумовлювати підтримку України і допомогу їй тим, що Україна перестане перейменовувати вулиці або називати героями Бандеру чи Мельника". Бродський сказав, що, якщо "реально дивитися на речі, то цього, звичайно, не станеться". 
  • Прессекретарка міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відповіла: "Якщо, на думку Михайла Бродського, Київ має право на таких героїв та ідентичність, то це вже проблема МЗС Ізраїлю. Ніхто не має право на таких героїв". 
  • Вона в дусі російської пропаганди назвала Бандеру і Мельника "породженням пекла", "ганьбою народу України", додавши, що "це прославлення нацизму".

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Теми: РосіяІзраїльМЗСпропаганда
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