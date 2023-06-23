У Лаврова звинуватили Ізраїль у "славленні нацизму", отримали відповідь

Російське МЗС звинуватило Ізраїль у причетності до "прославлення нацизму", в Ізраїлі у відповідь закликали "не вказувати" їм.

Джерело: пресаташе ізраїльського МЗС Ліор Хайят у Twitter

Пряма мова: "Позиція Ізраїлю, що відкидає звеличення співучасників вбивства євреїв, залишається незмінною.

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Ніхто не має права вказувати державі Ізраїль, МЗС Ізраїлю та ізраїльським дипломатам на важливість збереження пам'яті Голокосту і боротьби зі спотворенням історичної правди".

Передісторія:

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що "неправильно обумовлювати підтримку України і допомогу їй тим, що Україна перестане перейменовувати вулиці або називати героями Бандеру чи Мельника". Бродський сказав, що, якщо "реально дивитися на речі, то цього, звичайно, не станеться".

Прессекретарка міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відповіла: "Якщо, на думку Михайла Бродського, Київ має право на таких героїв та ідентичність, то це вже проблема МЗС Ізраїлю. Ніхто не має право на таких героїв".

Вона в дусі російської пропаганди назвала Бандеру і Мельника "породженням пекла", "ганьбою народу України", додавши, що "це прославлення нацизму".