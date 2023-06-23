Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Лаврова звинуватили Ізраїль у "славленні нацизму", отримали відповідь

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 червня 2023, 13:28
У Лаврова звинуватили Ізраїль у славленні нацизму, отримали відповідь
ПРАПОР ІЗРАЇЛЮ, ФОТО PIXABAY

Російське МЗС звинуватило Ізраїль у причетності до "прославлення нацизму", в Ізраїлі у відповідь закликали "не вказувати" їм.

Джерело: пресаташе ізраїльського МЗС Ліор Хайят у Twitter

Пряма мова: "Позиція Ізраїлю, що відкидає звеличення співучасників вбивства євреїв, залишається незмінною. 

Ніхто не має права вказувати державі Ізраїль, МЗС Ізраїлю та ізраїльським дипломатам на важливість збереження пам'яті Голокосту і боротьби зі спотворенням історичної правди".

Реклама:

Передісторія: 

  • Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що "неправильно обумовлювати підтримку України і допомогу їй тим, що Україна перестане перейменовувати вулиці або називати героями Бандеру чи Мельника". Бродський сказав, що, якщо "реально дивитися на речі, то цього, звичайно, не станеться". 
  • Прессекретарка міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відповіла: "Якщо, на думку Михайла Бродського, Київ має право на таких героїв та ідентичність, то це вже проблема МЗС Ізраїлю. Ніхто не має право на таких героїв". 
  • Вона в дусі російської пропаганди назвала Бандеру і Мельника "породженням пекла", "ганьбою народу України", додавши, що "це прославлення нацизму".

Теми: РосіяІзраїльМЗСпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Посланець Папи після візиту до Москви: Не існує мирного плану

Країни Європи готуються порушити ядерну угоду з Іраном – The Guardian

З важкими боями просуваємось на Бердянському й Мелітопольському напрямках – Маляр

В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам

В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС

відеоПід Києвом дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо музики Лепса, втрутилася поліція

Усі новини...
Росія
Ексспікер Бундестагу з партії Шольца назвав РФ непереможною і закликав до дипломатії
Дуда порівняв Росію з диким звіром, якого треба пристрелити
Росія наростила виробництво "Калібрів" та Х-101 у 3-4 рази – ГУР
Останні новини
21:20
ПВК "Вагнер" призупинила роботу штабів із вербування найманців – ЗМІ
20:53
Посланець Папи після візиту до Москви: Не існує мирного плану
20:41
Берлін і Варшава не можуть домовитись про центр для Leopard, танки чекають ремонту – Spiegel
20:36
Захід має розпрощатися з ілюзією, що Росія збережеться в нинішньому вигляді – Данілов
20:19
Країни Європи готуються порушити ядерну угоду з Іраном – The Guardian
20:12
З Енергодара виїхала частина колаборантів-працівників ЗАЕС і персоналу Росатому – мер
19:58
Погроми у Франції: Бабуся вбитого поліцією підлітка закликала припинити насильство
19:48
В Україні друга найвища ціна в Європі на спотовому ринку електроенергії
19:43
З важкими боями просуваємось на Бердянському й Мелітопольському напрямках – Маляр
19:20
В Україні стартувала благодійна акція "Шкільний портфелик" для дітей
Усі новини...
Реклама: