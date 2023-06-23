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У Лаврова обвинили Израиль в "прославлении нацизма", получили ответ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 июня 2023, 13:28
У Лаврова обвинили Израиль в прославлении нацизма, получили ответ
ФЛАГ ИЗРАИЛЯ, ФОТО PIXABAY

Российский МИД обвинил Израиль в причастности к "прославлению нацизма", в Израиле в ответ призвали "не указывать" им.

Источник: пресс-атташе израильского МИДа Лиор Хайят в Twitter

Прямая речь: "Позиция Израиля, отвергающая возвеличивание соучастников убийства евреев, остается неизменной. 

Никто не в праве указывать государству Израиль, МИДу Израиля и израильским дипломатам на важность сохранения памяти Холокоста и борьбы с искажением исторической правды".

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Предыстория: 

  • Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что "неправильно обуславливать поддержку Украины и помощь тем, что Украина перестанет переименовывать улицы или называть героями Бандеру или Мельника". Бродский сказал, что, если "реально смотреть на вещи, то этого, конечно, не произойдет". 
  • Пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила: "Если, по мнению Михаила Бродского, Киев имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля. Никто не имеет право на таких героев". 
  • Она в духе российской пропаганды назвала Бандеру и Мельника "исчадиями ада", "позором народа Украины", добавив, что "это прославление нацизма".

Темы: РосcияИзраильМИДпропаганда
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