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Росіяни з ранку обстрілюють Запорізьку область: є загиблий та поранені

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 червня 2023, 13:54
Росіяни з ранку обстрілюють Запорізьку область: є загиблий та поранені
Наслідки обстрілу Запорізької області, фото голови ОВА

Російські окупанти з ранку обстрілюють Запорізьку область – один загиблий, троє поранених.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram

Пряма мова: "З самого ранку російські терористи атакують мирне населення

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Троє запоріжців стали жертвами збройного терору у Приморському. Йдучи з транспортної зупинки на дачні ділянки отримали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік.

У Воздвижівці російськими снарядами зруйновано три домоволодіння. Поранення середньої тяжкості отримав 40-річний чоловік. У центрі Малої Токмачка під час артудару загинув 35-річний місцевий житель".

Деталі: Малашко повідомив, що по Оріхову вдарили керованими авіабомбами, а по Преображенці – забороненими касетними снарядами. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає.

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Теми: Запорізька областьобстрілжертви
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