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Россияне с утра обстреливают Запорожскую область: есть погибший и раненые

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 июня 2023, 13:54
Россияне с утра обстреливают Запорожскую область: есть погибший и раненые
Последствия обстрела Запорожской области, фото главы ОВА

Российские оккупанты с утра обстреливают Запорожскую область – один погибший, трое раненых.

Источник: глава Запорожской ОГА Юрий Малашко в Telegram

Прямая речь: "С самого утра российские террористы атакуют мирное население

Трое запорожцев стали жертвами вооруженного террора в Приморском. Идя с транспортной остановки на дачные участки получили ранения женщины 54 и 72 лет и 66-летний мужчина.

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В Воздвижевке российскими снарядами разрушены три домовладения. Ранения средней тяжести получил 40-летний мужчина. В центре Малой Токмачки во время артудара погиб 35-летний местный житель".

Детали: Малашко сообщил, что по Орехову ударили управляемыми авиабомбами, а по Преображенке – запрещенными кассетными снарядами. Повреждены частные дома и многоэтажки. Информации о пострадавших пока нет.

 
 

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Темы: Запорожская областьобстрелжертвы
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