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Ексспікер Бундестагу з партії Шольца назвав РФ непереможною і закликав до дипломатії

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 14:15

Колишній президент німецького Бундестагу Вольфганг Тірзе закликає не відмовлятися від політики, спрямованої на пом'якшення і збалансованість у відносинах з Росією.

Про це він написав у гостьовій статті для журналу Publik-Forum, передає "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Політик правлячої Соціал-демократичної партії вважає, що у військовому плані Росія "непереможна". Тому, за його словами, дипломатії необхідно знову віддати належне, щоб гармати замовкли якнайшвидше.

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У той же час Тірзе підкреслив, що повинна бути військова солідарність з Україною.

"Президент Росії Владімір Путін – це не те ж саме, що і Росія", – заявив також він.

За словами ексспікера, Росія залишається важливою частиною Європи і після Путіна повинна бути частиною перспективи загальноєвропейської архітектури безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, лідер правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни. 

Серед іншого, від Тіно Хрупалли пролунали заяви, що Україна за підсумками війни "програє, як і Росія, а виграють лише США", а також нарікання, що Німеччина більше не може купувати вигідний для неї російський газ і купує "брудний сланцевий газ з Америки". 

Теми: НімеччинаШольцРосіявійна
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