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Экс-спикер Бундестага из партии Шольца назвал РФ непобедимой и призвал к дипломатии

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 14:15

Бывший президент немецкого Бундестага Вольфганг Тирзе призывает не отказываться от политики, направленной на смягчение и сбалансированность в отношениях с Россией.

Об этом он написал в гостевой статье для журнала Publik-Forum, передает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Политик правящей Социал-демократической партии считает, что в военном плане Россия "непобедима". Поэтому, по его словам, дипломатии необходимо снова отдать должное, чтобы пушки замолчали как можно быстрее.

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В то же время Тирзе подчеркнул, что должна быть военная солидарность с Украиной.

"Президент России Владимир Путин – это не то же самое, что и Россия", – заявил также он.

По словам экс-спикера, Россия остается важной частью Европы и после Путина должна быть частью перспективы общеевропейской архитектуры безопасности.

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Как сообщалось, лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла во время теледебатов фактически сравнил Украину с нацистской Германией, когда говорил о перспективах завершения войны.

Среди прочего, от Тино Хрупалла прозвучали заявления, что Украина по итогам войны "проиграет, как и Россия, а выиграют только США", а также сетования, что Германия больше не может покупать выгодный для нее российский газ и покупает "грязный сланцевый газ из Америки".

Темы: ГерманияШольцРосcиявойна
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