Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-спикер Бундестага из партии Шольца назвал РФ непобедимой и призвал к дипломатии

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 14:15

Бывший президент немецкого Бундестага Вольфганг Тирзе призывает не отказываться от политики, направленной на смягчение и сбалансированность в отношениях с Россией.

Об этом он написал в гостевой статье для журнала Publik-Forum, передает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Политик правящей Социал-демократической партии считает, что в военном плане Россия "непобедима". Поэтому, по его словам, дипломатии необходимо снова отдать должное, чтобы пушки замолчали как можно быстрее.

В то же время Тирзе подчеркнул, что должна быть военная солидарность с Украиной.

Реклама:

"Президент России Владимир Путин – это не то же самое, что и Россия", – заявил также он.

По словам экс-спикера, Россия остается важной частью Европы и после Путина должна быть частью перспективы общеевропейской архитектуры безопасности.

Как сообщалось, лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла во время теледебатов фактически сравнил Украину с нацистской Германией, когда говорил о перспективах завершения войны.

ВИДЕО ДНЯ

Среди прочего, от Тино Хрупалла прозвучали заявления, что Украина по итогам войны "проиграет, как и Россия, а выиграют только США", а также сетования, что Германия больше не может покупать выгодный для нее российский газ и покупает "грязный сланцевый газ из Америки".

Темы: ГерманияШольцРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за состояния Саакашвили МИД Украины попросил посла Грузии ехать в Тбилиси

Депутатам Львовского облсовета вручили повестки

фото, видео Сломали пальцы и обрили голову: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката

В Сумах – траур: возросло количество жертв из-за атаки российских дронов

фото Минобороны РФ заявило, что Московскую область атаковали 5 беспилотников

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Все новости...
Германия
Rheinmetall поставит Украине еще 20 Marder этим летом
Лидер AfD, говоря о завершении войны, сравнил Украину с нацистской Германией
Глава МИД Германии: Украина должна покончить с кумовством и коррупцией для вступления в ЕС
Последние новости
12:21
Из-за состояния Саакашвили МИД Украины попросил посла Грузии ехать в Тбилиси
12:10
На Херсонщине сильнее всего обстреливают города и села, которые были подтоплены
12:08
фотоВ Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия опечатывать корпуса
11:50
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
11:48
Meta в четверг запустит приложение-конкурент для Twitter - Threads
11:47
В правящей партии Грузии обиделись на Зеленского из-за шагов в отношении Саакашвили
11:46
Как украинцы оценивают свое финансовое состояние в условиях войны – опрос
11:42
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
11:31
Депутатам Львовского облсовета вручили повестки
11:31
Всеукраинский аграрный совет заявляет о необоснованных уголовных преследованиях аграриев
Все новости...
Реклама: