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В Україну йдуть зливи і грози

Ірина БалачукП'ятниця, 23 червня 2023, 14:39
В Україну йдуть зливи і грози
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

У найближчі вихідні в Україні очікуються зливи, грози, місцями град та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС у Telegram

Дослівно Укргідрометцентр: "24 червня в Україні мінлива хмарність. У західних областях помірні дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с, вночі значні дощі; на решті території країни вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, подекуди грози та пориви вітру 15-20 м/с, у південній частині без опадів.

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Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, у західних областях 19-24°". 

 
Погода 24 червня
Скриншот з УГМЦ

Деталі: На Київщині у суботу мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, при грозах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 15-20°, вдень 27-32°; у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°.

ВІДЕО ДНЯ

Дощі та грози прогнозують також в неділю, 25 червня. 

 
Погода 25 червня 
Фото УКМЦ

ДСНС закликає мешканців не ховатися під деревами під час грози, а також не ходити під рекламними щитами та лініями електропередачі. 

 

Теми: погодаДСНС
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