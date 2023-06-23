В Україну йдуть зливи і грози

У найближчі вихідні в Україні очікуються зливи, грози, місцями град та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС у Telegram

Дослівно Укргідрометцентр: "24 червня в Україні мінлива хмарність. У західних областях помірні дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с, вночі значні дощі; на решті території країни вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, подекуди грози та пориви вітру 15-20 м/с, у південній частині без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°, у західних областях 19-24°".

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Погода 24 червня Скриншот з УГМЦ

Деталі: На Київщині у суботу мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, при грозах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 15-20°, вдень 27-32°; у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°.

Дощі та грози прогнозують також в неділю, 25 червня.

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Погода 25 червня Фото УКМЦ

ДСНС закликає мешканців не ховатися під деревами під час грози, а також не ходити під рекламними щитами та лініями електропередачі.