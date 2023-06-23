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В Украину идут ливни и грозы

Ирина БалачукПятница, 23 июня 2023, 14:39
В Украину идут ливни и грозы
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

В ближайшие выходные в Украине ожидаются ливни, грозы, местами град и шквалы.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС в Telegram

Дословно Укргидрометцентр: "24 июня в Украине переменная облачность. В западных областях умеренные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью значительные дожди; на остальной территории страны ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с, в южной части без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в западных областях 19-24°". 

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Погода 24 июня 
Скриншот с УГМЦ

Детали: На Киевщине в субботу переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 15-20°, днем 27-32°; в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°.

Дожди и грозы прогнозируют также в воскресенье, 25 июня. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Погода 25 июня 
Скриншот с УГМЦ

ГСЧС призывает жителей не прятаться под деревьями во время грозы, а также не ходить под рекламными щитами и линиями электропередачи.

 

Темы: погодаГСЧС
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