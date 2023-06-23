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В уряді прогнозують, що Україна до жовтня виконає решту "кандидатських" рекомендацій ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 15:05

Україна розраховувала на вищу проміжну оцінку від Європейської комісії щодо виконання семи рекомендацій у межах підготовки до вступу в ЄС, водночас визнання прогресу в їх виконанні є безпрецедентним.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Наші амбіції були більшими – ми, зокрема, розраховували, що блок заходів, пов'язаних з антикорупцією, буде оцінено більш глибоко. Ми також розраховували, що до цієї оцінки ми повністю ухвалимо законодавство про запуск реформи Конституційного Суду, а воно ухвалене лише в першому читанні.

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Але я вважаю, що для Європейської комісії визнання менш ніж за рік після отримання статусу кандидата взагалі будь-якого блоку зобов'язань виконаними – це теж безпрецедентна історія, бо країни здебільшого роками працюють над реалізацією блоків таких рекомендацій", – сказала Стефанішина.

Вона додала, що для нас "математично цифри досить скромні, але для Європейської комісії це вже історичний прорив".

Віцепрем'єрка також відзначила важливість для України того, ця проміжна оцінка чітко зафіксувала кроки, які ще необхідно зробити, щоб до жовтня завершити реалізацію всіх семи рекомендацій і перейти до ухвалення рішень про початок перемовин щодо вступу в ЄС.

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Стефанішина спрогнозувала, що Україна до осені впорається з рештою євроінтеграційних завдань.

"Ми маємо розуміти, що решта п'ять блоків рекомендацій не перебувають на нульовій стадії, протягом року здійснювалася величезна робота. Фактично рішення вже готові, деякі з них треба ухвалити лише технічно... Очевидно, що до жовтня ми встигнемо зробити все можливе", – зазначила вона. 

У четвер Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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