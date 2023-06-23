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В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит все "кандидатские" рекомендации ЕС

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 15:05

Украина рассчитывала на более высокую промежуточную оценку от Европейской комиссии по выполнению семи рекомендаций в рамках подготовки к вступлению в ЕС, в то же время признание прогресса в их выполнении является беспрецедентным.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Наши амбиции были больше – мы, в частности, рассчитывали, что блок мероприятий, связанных с антикоррупцией, будет оценен более глубоко. Мы также рассчитывали, что до этой оценки мы полностью примем законодательство о запуске реформы Конституционного Суда, а оно принято только в первом чтении.

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Но я считаю, что для Европейской комиссии признание менее чем через год после получения статуса кандидата вообще любого блока обязательств выполненными – это тоже беспрецедентная история, потому что страны в основном годами работают над реализацией блоков таких рекомендаций", – сказала Стефанишина.

Она добавила, что для нас "математически цифры достаточно скромные, но для Европейской комиссии это уже исторический прорыв".

Вице-премьер также отметила важность для Украины того, эта промежуточная оценка четко зафиксировала шаги, которые еще необходимо сделать, чтобы до октября завершить реализацию всех семи рекомендаций и перейти к принятию решений о начале переговоров о вступлении в ЕС.

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Стефанишина спрогнозировала, что Украина до осени справится с остальными евроинтеграционными задачами.

"Мы должны понимать, что остальные пять блоков рекомендаций не находятся на нулевой стадии, в течение года осуществлялась огромная работа. Фактически решения уже готовы, некоторые из них надо принять только технически... Очевидно, что до октября мы успеем сделать все возможное", – отметила она.

В четверг Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути к ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Как говорилось в статье "Европейской правды", доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми.

Подробнее в материале: Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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