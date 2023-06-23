Окупанти заявили про ракетні удари в Генічеську та Скадовську
П'ятниця, 23 червня 2023, 15:21
Російські окупанти заявили про ракетний удар в Генічеську та Скадовську Херсонської області.
Джерело: російське пропагандистське агентство "ТАСС", заява ставленика Російської Федерації в окупованій частині Херсонської області Володимира Сальда
Деталі: "ТАСС" повідомив, що у Генічеську Херсонської області прогриміли щонайменше три вибухи, а над містом здійнявся стовп чорного диму, повідомив наш кореспондент.
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Згодом Сальдо повідомив про начебто удар по Генічеську та Скадовську, які розташовані на відстані більше ніж 50 км від лінії зіткнення.
Пряма мова: "Імовірно випущено чотири англійські ракети Storm Shadow. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Рятувальники і медики виїхали на місця події".