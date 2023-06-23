Окупанти заявили про ракетні удари в Генічеську та Скадовську

Російські окупанти заявили про ракетний удар в Генічеську та Скадовську Херсонської області.

Джерело: російське пропагандистське агентство "ТАСС", заява ставленика Російської Федерації в окупованій частині Херсонської області Володимира Сальда

Деталі: "ТАСС" повідомив, що у Генічеську Херсонської області прогриміли щонайменше три вибухи, а над містом здійнявся стовп чорного диму, повідомив наш кореспондент.

Згодом Сальдо повідомив про начебто удар по Генічеську та Скадовську, які розташовані на відстані більше ніж 50 км від лінії зіткнення.

Реклама:

Пряма мова: "Імовірно випущено чотири англійські ракети Storm Shadow. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Рятувальники і медики виїхали на місця події".