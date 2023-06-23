Оккупанты заявили о ракетных ударах в Геническе и Скадовске
Пятница, 23 июня 2023, 15:21
Российские оккупанты заявили о ракетном ударе в Геническе и Скадовске Херсонской области.
Источник: российское пропагандистское агентство "ТАСС", заявление ставленника Российской Федерации в оккупированной части Херсонской области Владимира Сальда
Детали: "ТАСС" сообщил, что в Геническе Херсонской области прогремели по меньшей мере три взрыва, а над городом поднялся столб черного дыма, сообщил наш корреспондент.
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Позже Сальдо сообщил о якобы ударе по Геническу и Скадовску, которые расположены на расстоянии более 50 км от линии соприкосновения.
Прямая речь: "Предположительно выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасатели и медики выехали на места происшествия".