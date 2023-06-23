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Оккупанты заявили о ракетных ударах в Геническе и Скадовске

"Украинская правда"Пятница, 23 июня 2023, 15:21
Оккупанты заявили о ракетных ударах в Геническе и Скадовске
скриншот

Российские оккупанты заявили о ракетном ударе в Геническе и Скадовске Херсонской области.

Источник: российское пропагандистское агентство "ТАСС", заявление ставленника Российской Федерации в оккупированной части Херсонской области Владимира Сальда

Детали: "ТАСС" сообщил, что в Геническе Херсонской области прогремели по меньшей мере три взрыва, а над городом поднялся столб черного дыма, сообщил наш корреспондент.

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Позже Сальдо сообщил о якобы ударе по Геническу и Скадовску, которые расположены на расстоянии более 50 км от линии соприкосновения.

Прямая речь: "Предположительно выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасатели и медики выехали на места происшествия".

Темы: оккупацияРосcиявойна
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