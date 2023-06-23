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Зеленський підбив підсумки РНБО: винних за погані укриття – покарати

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 червня 2023, 15:36
Зеленський підбив підсумки РНБО: винних за погані укриття – покарати
фото ОП

Рада національної безпеки та оборони ухвалила притягти до відповідальності винних у неналежному стані укритів по Україні та в столиці, а всі захисні споруди привести в належний стан.

Джерело: президент Володимир Зеленський в соцмережах

Деталі: Зеленський коротко підбив підсумки нинішнього засідання, де розглядали 3 основні питання.

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Пряма мова: "Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.

Друга – суди. Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.

Третя – наше майбутнє в ЄС. Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій".

Оновлено: Пізніше Зеленський оприлюднив відеозвернення за підсумками засідання РНБО.

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Щодо непридатних укриттів пообіцяв зокрема кадрові рішення.

Пряма мова: "Міністри Клименко та Камишін представили перші зведені підсумки перевірки укриттів у регіонах нашої держави. Висновки невтішні. Майже по всій країні. Це і Київ, і Запоріжжя, і Харків, і Дніпро… і Конотоп, і Біла Церква, і багато інших міст. Особливо цинічна та ганебна ситуація в тих містах, які мають значний фінансовий ресурс, але, на жаль, інші пріоритети. Кадрові рішення будуть".

Деталі: Стосовно сфери судочинства: за словами Зеленського, пропонується посилити кримінальну відповідальність за корупційні правопорушення у сфері правосуддя. "Іі щоб це було відчутно. Від 10 до 15 років з конфіскацією майна… І щоб це стосувалось тих, хто вимагає гроші, хто бере гроші, хто тримає цю систему корупції на всіх її ланках".

Наступне: за словами глави держави, мають бути перевірки доброчесності суддів, і не лише перед призначенням на посаду.

Повідомляється, що члени РНБО окремо обговорили питання про захист прав бізнесу та інвесторів у судах.

"Сьогодні – рівно рік, як Україна набула статус кандидата на вступ в Євросоюз, і цьогоріч мета – розпочати переговори щодо членства. Україна свою частину роботи – точно зробить", – зазначив також президент.

Теми: РНБОЗеленський
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