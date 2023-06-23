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Зеленский подвел итоги СНБО: виновных за плохие укрытия – наказать

Валентина РоманенкоПятница, 23 июня 2023, 15:36
Зеленский подвел итоги СНБО: виновных за плохие укрытия – наказать
фото ОП

Совет национальной безопасности и обороны постановил привлечь к ответственности виновных в ненадлежащем состоянии укрытий по Украине и в столице, а все защитные сооружения привести в порядок.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Детали: Зеленский кратко подвел итоги нынешнего заседания, где рассматривали 3 основных вопроса.

Прямая речь: "Первая - безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: виновных привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.

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Вторая - суды. Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Усиливаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм для защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.

Третья - наше будущее в ЕС. Ускоряем работу над выполнением европейских рекомендаций".

Обновлено: Позже Зеленский обнародовал видеообращение по итогам заседания СНБО.

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Относительно непригодных укрытий пообещал в частности кадровые решения.

Прямая речь: "Министры Клименко и Камышин представили первые сводные итоги проверки укрытий в регионах нашего государства. Выводы неутешительные. Почти по всей стране. Это и Киев, и Запорожье, и Харьков, и Днепр... и Конотоп, и Белая Церковь, и многие другие города. Особенно циничная и позорная ситуация в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут".

Детали: Относительно сферы судопроизводства: по словам Зеленского, предлагается усилить уголовную ответственность за коррупционные правонарушения в сфере правосудия: "И чтобы это было ощутимо. От 10 до 15 лет с конфискацией имущества... И чтобы это касалось тех, кто требует деньги, кто берет деньги, кто держит эту систему коррупции на всех ее звеньях".

Следующее: по словам главы государства, должны быть проверки добропорядочности судей, и не только перед назначением на должность.

Сообщается, что члены СНБО отдельно обсудили вопрос о защите прав бизнеса и инвесторов в судах.

"Сегодня - ровно год, как Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, и в этом году цель - начать переговоры о членстве. Украина свою часть работы - точно сделает", - отметил также президент.

Темы: СНБОЗеленский
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