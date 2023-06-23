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РФ у відповідь на 11-й пакет санкцій ЄС заборонила в’їзд низці європейських посадовців

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 16:55

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що розширює список осіб, яким заборонено в'їзд до країни, у відповідь на новий пакет санкцій ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні відомства.

МЗС РФ засудило останній пакет санкцій ЄС, який воно вважає незаконним.

"Європейський Союз продовжує спроби чинити тиск на Росію через односторонні обмежувальні заходи. Країни ЄС 23 червня ухвалили одинадцятий санкційний "пакет". Вважаємо такі дії ЄС нелегітимними, такими, що підривають міжнародно-правові прерогативи РБ ООН", – йдеться у повідомленні.

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У відповідь Москва розширює список осіб, яким заборонено в’їзд на територію Росії.

В МЗС РФ пояснили, що йдеться про представників силових відомств, державних і комерційних організацій країн ЄС, громадян країн-членів Євросоюзу, причетних до надання військової допомоги Україні, представників євроструктур, які відповідальні за запровадження санкцій проти РФ  і намагаються підірвати відносини Росії з іншими державами.

"Обмеження також поширено на парламентарів країн ЄС, які просувають конфронтаційний порядок денний із Росією", – йдеться у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, у п’ятницю Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет економічних та персональних санкцій проти Росії, головною метою якого є посилення запроваджених раніше обмежень і боротьба з обходом санкцій.

Теми: РосіясанкціїЄС
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