РФ у відповідь на 11-й пакет санкцій ЄС заборонила в’їзд низці європейських посадовців

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що розширює список осіб, яким заборонено в'їзд до країни, у відповідь на новий пакет санкцій ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні відомства.

МЗС РФ засудило останній пакет санкцій ЄС, який воно вважає незаконним.

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"Європейський Союз продовжує спроби чинити тиск на Росію через односторонні обмежувальні заходи. Країни ЄС 23 червня ухвалили одинадцятий санкційний "пакет". Вважаємо такі дії ЄС нелегітимними, такими, що підривають міжнародно-правові прерогативи РБ ООН", – йдеться у повідомленні.

У відповідь Москва розширює список осіб, яким заборонено в’їзд на територію Росії.

В МЗС РФ пояснили, що йдеться про представників силових відомств, державних і комерційних організацій країн ЄС, громадян країн-членів Євросоюзу, причетних до надання військової допомоги Україні, представників євроструктур, які відповідальні за запровадження санкцій проти РФ і намагаються підірвати відносини Росії з іншими державами.

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"Обмеження також поширено на парламентарів країн ЄС, які просувають конфронтаційний порядок денний із Росією", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у п’ятницю Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет економічних та персональних санкцій проти Росії, головною метою якого є посилення запроваджених раніше обмежень і боротьба з обходом санкцій.