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РФ в ответ на 11-й пакет санкций ЕС запретила въезд ряду европейских чиновников

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 16:55

Министерство иностранных дел России заявляет, что расширяет список лиц, которым запрещен въезд в страну, в ответ на новый пакет санкций ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства.

МИД РФ осудило последний пакет санкций ЕС, который оно считает незаконным.

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"Европейский Союз продолжает попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. Страны ЕС 23 июня приняли одиннадцатый санкционный "пакет". Считаем такие действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", – говорится в сообщении.

В ответ Москва расширяет список лиц, которым запрещен въезд на территорию России.

В МИД РФ пояснили, что речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждан стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи Украине, представителей евроструктур, которые ответственны за введение санкций против РФ и пытаются подорвать отношения России с другими государствами.

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"Ограничения также распространяются на парламентариев стран ЕС, которые продвигают конфронтационную повестку дня с Россией", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу Совет Европейского Союза утвердил 11-й пакет экономических и персональных санкций против России, главной целью которого является усиление введенных ранее ограничений и борьба с обходом санкций.

Темы: РосcиясанкцииЕС
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