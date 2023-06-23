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РФ в ответ на 11-й пакет санкций ЕС запретила въезд ряду европейских чиновников

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 16:55

Министерство иностранных дел России заявляет, что расширяет список лиц, которым запрещен въезд в страну, в ответ на новый пакет санкций ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства.

МИД РФ осудило последний пакет санкций ЕС, который оно считает незаконным.

"Европейский Союз продолжает попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. Страны ЕС 23 июня приняли одиннадцатый санкционный "пакет". Считаем такие действия ЕС нелегитимными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", – говорится в сообщении.

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В ответ Москва расширяет список лиц, которым запрещен въезд на территорию России.

В МИД РФ пояснили, что речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждан стран-членов Евросоюза, причастных к оказанию военной помощи Украине, представителей евроструктур, которые ответственны за введение санкций против РФ и пытаются подорвать отношения России с другими государствами.

"Ограничения также распространяются на парламентариев стран ЕС, которые продвигают конфронтационную повестку дня с Россией", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в пятницу Совет Европейского Союза утвердил 11-й пакет экономических и персональных санкций против России, главной целью которого является усиление введенных ранее ограничений и борьба с обходом санкций.

Темы: РосcиясанкцииЕС
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