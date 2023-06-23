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США запровадили санкції проти двох офіцерів ФСБ, які втручались у вибори

П'ятниця, 23 червня 2023, 18:25

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США в п’ятницю запровадило санкції проти двох офіцерів Федеральної служби безпеки Росії, звинувачених у спробі втручання в місцеві американські вибори.

Про це йдеться в пресрелізі Мінфіну США, який цитує "Європейська правда".

Санкції США стосуються офіцера другого управління ФСБ ("із захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом") Єгора Попова та його керівника Алексєя Суходолова, причетних до керованих Кремлем операцій впливу проти Штатів та їхніх союзників.

Попов, серед іншого, був куратором Наталії Бурлінової та Александра Іонова, проти яких США запровадили санкції минулого року і яких викрили на причетності до дестабілізації ситуації в державі.

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Попов доповідав начальнику другого управління ФСБ Суходолову, який також працював з Іоновим над здійсненням "іноземних операцій зловмисного впливу по всьому світу, зокрема у США, Україні, Іспанії, Британії та Ірландії".

Наприкінці 2021 року Суходолов разом із іншими офіцерами ФСБ та "однією з російських установ" готував і подавав заявки на отримання грантів від імені кількох співробітників ФСБ та їхніх організацій і підприємств, до яких входили Іонов і Бурлінова.

У квітні цього року, нагадаємо, Міністерство юстиції США оголосило Попову, Суходолову та Іонову, а також чотирьом завербованим ними громадянам США звинувачення у втручанні у виборчий процес.

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У разі доведення вини їм загрожує мінімум п’ять років позбавлення волі.

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