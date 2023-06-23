США запровадили санкції проти двох офіцерів ФСБ, які втручались у вибори

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США в п’ятницю запровадило санкції проти двох офіцерів Федеральної служби безпеки Росії, звинувачених у спробі втручання в місцеві американські вибори.

Про це йдеться в пресрелізі Мінфіну США, який цитує "Європейська правда".

Санкції США стосуються офіцера другого управління ФСБ ("із захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом") Єгора Попова та його керівника Алексєя Суходолова, причетних до керованих Кремлем операцій впливу проти Штатів та їхніх союзників.

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Попов, серед іншого, був куратором Наталії Бурлінової та Александра Іонова, проти яких США запровадили санкції минулого року і яких викрили на причетності до дестабілізації ситуації в державі.

Попов доповідав начальнику другого управління ФСБ Суходолову, який також працював з Іоновим над здійсненням "іноземних операцій зловмисного впливу по всьому світу, зокрема у США, Україні, Іспанії, Британії та Ірландії".

Наприкінці 2021 року Суходолов разом із іншими офіцерами ФСБ та "однією з російських установ" готував і подавав заявки на отримання грантів від імені кількох співробітників ФСБ та їхніх організацій і підприємств, до яких входили Іонов і Бурлінова.

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У квітні цього року, нагадаємо, Міністерство юстиції США оголосило Попову, Суходолову та Іонову, а також чотирьом завербованим ними громадянам США звинувачення у втручанні у виборчий процес.

У разі доведення вини їм загрожує мінімум п’ять років позбавлення волі.