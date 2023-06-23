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США ввели санкции против двух офицеров ФСБ, которые вмешивались в выборы

Пятница, 23 июня 2023, 18:25

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в пятницу ввело санкции против двух офицеров Федеральной службы безопасности России, обвиняемых в попытке вмешательства в местные американские выборы.

Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США, который цитирует "Европейская правда".

Санкции США касаются офицера второго управления ФСБ ("по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом") Егора Попова и его руководителя Алексея Суходолова, причастных к управляемым Кремлем операциям влияния против Штатов и их союзников.

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Попов, среди прочего, был куратором Натальи Бурлиновой и Александра Ионова, против которых США ввели санкции в прошлом году и которых уличили в причастности к дестабилизации ситуации в государстве.

Офицер ФСБ помогал Бурлиновой с поездками в США, предлагал ей перечень граждан Штатов и стран Европы для вербовки. А с Ионовым Попов обсуждал поддержку одного из кандидатов на местных выборах в 2019 году.

Попов докладывал начальнику второго управления ФСБ Алексею Суходолову, который также работал с Ионовым над осуществлением "иностранных операций злонамеренного влияния по всему миру, в частности в США, Украине, Испании, Великобритании и Ирландии".

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В конце 2021 года Суходолов вместе с другими офицерами ФСБ и "одним из российских учреждений" готовил и подавал заявки на получение грантов от имени нескольких сотрудников ФСБ и их организаций и предприятий, в которые входили Ионов и Бурлинова.

В апреле этого года, напомним, Министерство юстиции США объявило Попову, Суходолову и Ионову, а также четырем завербованным ими гражданам США обвинения во вмешательстве в избирательный процесс.

В случае доказательства вины им грозит минимум пять лет лишения свободы.

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