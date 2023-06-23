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У прикордонному з Україною Шебекіно скасували вибори: жителі виїхали через обстріли

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 червня 2023, 18:35

Виборча комісія Бєлгородської області Росії скасувала вибори до ради депутатів Шебекінського округу через масовий відʼїзд місцевих жителів.

Джерело: "Радіо Свобода", видання "7x7- Горизонтальная Россия", яке відстежує події в російських регіонах.

Деталі: Голова обласного виборчого комітету Ігор Лазарєв зазначив, що Шебекінський округ РФ залишили майже всі виборці та члени 40 виборчих комісій, тому у вересні 2023 року вибори провести неможливо.

Вказується, що нову дату голосування призначать після того, як "ситуація у муніципалітеті стабілізується".

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Тиждень тому з тих же причин скасували вибори до земських зборів Журавльовського сільського поселення Бєлгородського району.

Російське законодавство передбачає скасування виборів лише у разі запровадження в районі режиму підвищеної готовності, надзвичайної ситуації чи воєнного стану.

Згідно з президентським указом, у Бєлгородській області діє режим "середнього рівня реагування" – у виборчому законодавстві він не згадується. Попри це, ЦВК Росії погодила скасування виборів у Шебекіному.

ВІДЕО ДНЯ

Шебекіно – місто з довоєнним населенням майже 40 тисяч осіб.

На другий рік російського вторгнення в Україну обстріл прикордонних регіонів посилився. Тільки в травні влада Бєлгородської області повідомила про 130 обстрілів, удари безпілотників і випадки роботи ППО, підрахувало "Агентство". З 20-х чисел травня обстріли стали щоденним. "Радіо свобода" пише, що з початку війни в регіоні загинули понад 30 людей, більше 150 постраждали.

Теми: Росіявійнавибори
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