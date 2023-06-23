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В приграничном с Украиной Шебекино отменили выборы: жители уехали из-за обстрелов

Валентина РоманенкоПятница, 23 июня 2023, 18:35

Избирательная комиссия Белгородской области России отменила выборы в совет депутатов Шебекинского округа из-за массового отъезда местных жителей.

Источник: "Радио Свобода", издание "7x7-Горизонтальная Россия", которое отслеживает события в российских регионах.

Детали: Председатель областного избирательного комитета Игорь Лазарев отметил, что Шебекинский округ РФ покинули почти все избиратели и члены 40 избирательных комиссий, поэтому в сентябре 2023 года выборы провести невозможно.

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Указывается, что новую дату голосования назначат после того, как "ситуация в муниципалитете стабилизируется".

Неделю назад по тем же причинам отменили выборы в земское собрание Журавлевского сельского поселения Белгородского района.

Российское законодательство предусматривает отмену выборов только в случае введения в районе режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения.

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Согласно президентскому указу, в Белгородской области действует режим "среднего уровня реагирования" - в избирательном законодательстве он не упоминается. Несмотря на это, ЦИК России согласовала отмену выборов в Шебекино.

Шебекино - город с довоенным населением почти 40 тысяч человек.

На второй год российского вторжения в Украину обстрел приграничных регионов усилился. Только в мае власти Белгородской области сообщили о 130 обстрелах, ударах беспилотников и случаях работы ПВО, подсчитало "Агентство". С 20-х чисел мая обстрелы стали ежедневным. "Радио свобода" пишет, что с начала войны в регионе погибли более 30 человек, более 150 пострадали.

Темы: Росcиявойнавиборы
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