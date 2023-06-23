Зеленський пообіцяв виконання всіх вимог ЄС для початку переговорів про вступ цього року

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зі свого боку виконає всі критерії Єврокомісії, необхідні для того, щоб почати переговори про вступ до ЄС до кінця цього року.

Про це глава держави заявив у зверненні за підсумками засідання РНБО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами президента, РНБО на засідання обговорила завдання, які потрібно виконати до кінця року, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів про вступ у ЄС.

"За кожним таким напрямком РНБО дала необхідні протокольні доручення. Впевнений, усі їх реально виконати. Сьогодні рівно рік, як Україна набула статусу кандидата на вступ у ЄС. І цьогоріч мета – розпочати переговори щодо членства. Україна свою частину роботи точно зробить", – запевнив Зеленський.

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У четвер Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

В уряді прогнозують, що Україна до жовтня виконає решту кандидатських рекомендацій ЄС.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас порадив Україні після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії поновити е-декларування для чиновників.