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Зеленский пообещал выполнение всех требований ЕС для начала переговоров о вступлении в этом году

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 18:59

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина со своей стороны выполнит все критерии Еврокомиссии, необходимые для того, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС до конца этого года.

Об этом глава государства заявил в обращении по итогам заседания СНБО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам президента, СНБО на заседании обсудил задачи, которые нужно выполнить до конца года, чтобы полностью реализовать каждую рекомендацию Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС. 

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"По каждому такому направлению СНБО дал необходимые протокольные поручения. Уверен, все их реально выполнить. Сегодня ровно год, как Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. И в этом году цель – начать переговоры о членстве. Украина свою часть работы точно сделает", – заверил Зеленский.

В четверг Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

В правительстве прогнозируют, что Украина до октября выполнит остальные кандидатские рекомендации ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас посоветовал Украине после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии возобновить е-декларирование для чиновников.

Темы: ЕСУкраина
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