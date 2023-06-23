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На чотирьох напрямках фронту тривають важкі бої – зведення Генштабу

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 червня 2023, 19:24
На чотирьох напрямках фронту тривають важкі бої – зведення Генштабу
ілюстративне фото ЗСУ

Від початку доби 23 червня російські окупаційні війська завдали пів сотні авіаційних ударів, пів сотні обстрілів із реактивної артилерії, відбулося 27 бойових зіткнень.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: Ворог завдав 51 авіаційний удар, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

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Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 27 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

ВІДЕО ДНЯ

На полігонах республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки та злагодження підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою у райони ведення бойових дій на території України.

В свою чергу авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 1 засіб протиповітряної оборони.

Теми: війнаГенштаб
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