На четырех направлениях фронта продолжаются тяжелые бои – сводка Генштаба

С начала суток 23 июня российские оккупационные войска нанесли полсотни авиационных ударов, полсотни обстрелов из реактивной артиллерии, произошло 27 боевых столкновений.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: Враг нанес 51 авиационный удар, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, кроме разрушения инфраструктуры, пострадали мирные люди.

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Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось более 27 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

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На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

В свою очередь авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 1 средство противовоздушной обороны.