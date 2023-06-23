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РНБО пропонує посилити відповідальність за корупцію в судах – до 10-15 років позбавлення волі

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 червня 2023, 19:33
РНБО пропонує посилити відповідальність за корупцію в судах – до 10-15 років позбавлення волі
фото: ОП

За підсумками засідання РНБО 23 червня в Україні пропонують посилити відповідальність за корупцію в судах - до 10-15 років позбавлення волі з конфіскацією. 

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "За результатами розгляду питання РНБО звернулася до суб’єктів законодавчої ініціативи щодо необхідності посилення кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши позбавлення волі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна, посилення ролі інституту суду присяжних і розширення випадків його застосування та посилення перевірки суддів, зокрема з використанням детектора брехні".

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Теми: РНБОсудкорупція
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