Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РНБО пропонує посилити відповідальність за корупцію в судах – до 10-15 років позбавлення волі

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 червня 2023, 19:33
РНБО пропонує посилити відповідальність за корупцію в судах – до 10-15 років позбавлення волі
фото: ОП

За підсумками засідання РНБО 23 червня в Україні пропонують посилити відповідальність за корупцію в судах - до 10-15 років позбавлення волі з конфіскацією. 

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "За результатами розгляду питання РНБО звернулася до суб’єктів законодавчої ініціативи щодо необхідності посилення кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши позбавлення волі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна, посилення ролі інституту суду присяжних і розширення випадків його застосування та посилення перевірки суддів, зокрема з використанням детектора брехні".

Реклама:
Теми: РНБОсудкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
РНБО
Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, якщо Росія не покине його сама – Данілов
Зеленський вів "селектор" під звуки ППО і мав нараду з Будановим, Залужним і Неїжпапою
Зеленський про рішення РНБО: Звільняємо всіх обласних військкомів
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: