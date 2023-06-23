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СНБО предлагает усилить ответственность за коррупцию в судах – до 10-15 лет лишения свободы

Алена МазуренкоПятница, 23 июня 2023, 19:33
СНБО предлагает усилить ответственность за коррупцию в судах – до 10-15 лет лишения свободы
фото: ОП

По итогам заседания СНБО 23 июня в Украине предлагают усилить ответственность за коррупцию в судах - до 10-15 лет лишения свободы с конфискацией.

Источник: Офис президента

Дословно: "По результатам рассмотрения вопроса СНБО обратился к субъектам законодательной инициативы о необходимости усиления уголовной ответственности за коррупционные правонарушения в сфере правосудия, предусмотрев лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, усиление роли института суда присяжных и расширение случаев его применения и усиление проверки судей, в частности с использованием детектора лжи".

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Темы: СНБОсудкоррупция
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