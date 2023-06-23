Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СНБО предлагает усилить ответственность за коррупцию в судах – до 10-15 лет лишения свободы

Алена МазуренкоПятница, 23 июня 2023, 19:33
СНБО предлагает усилить ответственность за коррупцию в судах – до 10-15 лет лишения свободы
фото: ОП

По итогам заседания СНБО 23 июня в Украине предлагают усилить ответственность за коррупцию в судах - до 10-15 лет лишения свободы с конфискацией.

Источник: Офис президента

Дословно: "По результатам рассмотрения вопроса СНБО обратился к субъектам законодательной инициативы о необходимости усиления уголовной ответственности за коррупционные правонарушения в сфере правосудия, предусмотрев лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, усиление роли института суда присяжных и расширение случаев его применения и усиление проверки судей, в частности с использованием детектора лжи".

Реклама:
Темы: СНБОсудкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
СНБО
Зеленский на СНБО поручил проверить решения ВЛК начиная с 24 февраля 2022 года
Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама – Данилов
Зеленский вел "селектор" под звуки ПВО и совещался с Будановым, Залужным и Неижпапой
Последние новости
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
Все новости...
Реклама: