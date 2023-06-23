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Представники США, Британії, Франції, КНР і Росії обговорили ядерну зброю

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 20:16

Сполучені Штати у червні скликали робочу зустріч експертів із Китаю, Франції, Росії та Великої Британії для обговорення питань ядерної зброї, зокрема зменшення пов’язаних із нею стратегічних ризиків.

Про зустріч, що відбулась 13-14 червня в Єгипті, Державний департамент повідомив у п’ятницю, пише "Європейська правда".

На зустрічі "ядерної п’ятірки" експерти міністерств закордонних справ та оборони "обговорили питання зменшення стратегічних ризиків, а також ядерні доктрини та політику", зазначається в пресрелізі Держдепу.

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"Делегація США привітала професійний підхід делегацій та залучення до тематичних дискусій представників оборонних відомств", – відзначили у відомстві.

Там додали, що Сполучені Штати як країна, що головує в межах відповідних обговорень, "продовжать зусилля, спрямовані на сприяння обговоренню цих важливих тем між експертами з ядерних питань з цих п'яти країн".

Зустріч відбулась у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), який набув чинності у 1970 року між п’ятьома державами, які мають підтверджені запаси ядерної зброї та є за сумісництвом постійними членами Радбезу ООН.

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ДНЯЗ має на меті зупинити поширення потенціалу створення ядерної зброї та гарантувати право країн-учасниць розвивати ядерну енергетику в мирних цілях.

Як повідомлялось, Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру раніше цього місяця відзначив, що кількість оперативних ядерних озброєнь почала зростати у світі в міру реалізації довгострокових планів модернізації та розширення збройних сил країн.

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