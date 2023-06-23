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Представители США, Британии, Франции, КНР и России обсудили ядерное оружие

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 20:16

Соединенные Штаты в июне созвали рабочую встречу экспертов из Китая, Франции, России и Великобритании для обсуждения вопросов ядерного оружия, в частности уменьшения связанных с ним стратегических рисков.

О встрече, которая состоялась 13-14 июня в Египте, Государственный департамент сообщил в пятницу, пишет "Европейская правда".

На встрече "ядерной пятерки" эксперты министерств иностранных дел и обороны "обсудили вопросы уменьшения стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политику", отмечается в пресс-релизе Госдепа.

"Делегация США приветствовала профессиональный подход делегаций и привлечение к тематическим дискуссиям представителей оборонных ведомств", – отметили в ведомстве.

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Там добавили, что Соединенные Штаты как страна, председательствующая в рамках соответствующих обсуждений, "продолжат усилия, направленные на содействие обсуждению этих важных тем между экспертами по ядерным вопросам из этих пяти стран".

Встреча состоялась в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который вступил в силу в 1970 году между пятью государствами, которые имеют подтвержденные запасы ядерного оружия и являются по совместительству постоянными членами Совбеза ООН.

ДНЯО имеет целью остановить распространение потенциала создания ядерного оружия и гарантировать право стран-участниц развивать ядерную энергетику в мирных целях.

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Как сообщалось, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира ранее в этом месяце отметил, что количество оперативных ядерных вооружений начало расти в мире по мере реализации долгосрочных планов модернизации и расширения вооруженных сил стран.

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