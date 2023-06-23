Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На "Книжковому Арсеналі" вимагали відставки міністра Ткаченка

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 червня 2023, 20:41
На Книжковому Арсеналі вимагали відставки міністра Ткаченка
фото "Суспільного"

На "Книжковому Арсеналі", що проходить цими днями в Києві вимагали відставки міністра культури Олександра Ткаченка.

Джерело: "Суспільне. Культура"

Деталі: В межах "Книжкового Арсеналу" 23 червня проходила дискусія "Критичність моменту: державна політика у сфері книговидання" за участі міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. На заході влаштували акцію, закликаючи посадовця піти у відставку.

Протестувальники тримали плакати з написами "Ткаченко має піти", "Ткаченко геть", "Ткаченка у відставку", "Розграбовані музеї = діяльність Ткаченка", "Ткаченко знищує культуру" та інші.

Реклама:
 
 

Сам міністр відреагував на акцію, зазначивши, що готовий поговорити з усіма охочими уже після завершення дискусії.

Після дискусії Ткаченко підійшов до людей, які вимагали його відставки. Протестувальники згадали про петиції щодо звільнення Ткаченка з посади. Міністр сказав, що сам підписував одну з петицій.

Також він запитав у протестувальників про їхні претензії до нього. Вони, зокрема, згадали про проблеми виїзду артистів за кордон, який ускладнився після інтерв'ю коміка Андрія Щегеля, який покинув країну за дозволом Мінкульту й не повернувся.

ВІДЕО ДНЯ

Учасники акції наголосили на поганій комунікації міністерства з цього питання. Зокрема говорили про те, що артистам відмовляли у виїзді без пояснень.

"Так, комунікація не найкраща", — сказав Ткаченко. Він додав, що артисти все ж виїжджають, і запевняв, що відмовляють тим, хто не стоїть на військовому обліку.

Під час розмови він також зазначив, що на законодавчому рівні не врегульоване питання виїзду за кордон артистів. З розмови не було зрозуміло, чи планує міністерство щось змінювати.

Читайте також: Черга на вхід, Зеленські на книжкових закупах і маріупольський оркестр: Книжковий Арсенал повертається

Теми: Ткаченко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По Первомайському РФ вдарила "Іскандером", поранених уже 38 – прокуратура

фотоУ Москві в присутності організатора "тітушок" благословили на війну вірменський батальйон

Китай відмовився приймати з візитом головного дипломата ЄС

фото, оновлено31 постраждалий, поранено двох немовлят і ще 7 дітей: росіяни обстріляли Первомайський

За нардепа від "ЄС" Алєксєєва внесли 2 млн застави. Він вийшов з-під варти

Віряни УПЦ МП не дали комісії опечатати звільнені корпуси Лаври

Усі новини...
Ткаченко
Немає підстав: Шмигаль відповів на петицію про звільнення Ткаченка
Петиція про звільнення міністра культури Ткаченка зібрала необхідну кількість підписів
Ткаченко повідомив, що звертався до EBU щодо виступу Зеленського на Євробаченні
Останні новини
18:12
фотоВ Україну повернули маму з малолітнім сином, яких депортували в Росію – омбудсмен
18:04
Нідерланди скерують понад 118 млн євро на гуманітарну й економічну підтримку України
17:58
оновленоПо Первомайському РФ вдарила "Іскандером", поранених уже 41
17:52
Мінфін залучив 6 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизилась
17:38
Смерть дитини на Київщині: матір судитимуть за невчасне звернення до медиків
17:27
Доходи РФ від продажу газу до Європи цьогоріч впадуть на 75% – Reuters
17:25
Столтенберг повідомив про "дуже хорошу" розмову з Зеленським перед самітом НАТО
17:20
Гроссі про відключення живлення ЗАЕС: вдалося уникнути повної втрати, але ситуація ненадійна
17:15
У Києві за час карантину на COVID-19 перехворіли понад пів мільйона людей – КМДА
17:14
Ворог ловив HIMARS, але не впіймав: Маляр подякувала США за потужну зброю
Усі новини...
Реклама: