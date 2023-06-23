На "Книжковому Арсеналі" вимагали відставки міністра Ткаченка

На "Книжковому Арсеналі", що проходить цими днями в Києві вимагали відставки міністра культури Олександра Ткаченка.

Джерело: "Суспільне. Культура"

Деталі: В межах "Книжкового Арсеналу" 23 червня проходила дискусія "Критичність моменту: державна політика у сфері книговидання" за участі міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. На заході влаштували акцію, закликаючи посадовця піти у відставку.

Протестувальники тримали плакати з написами "Ткаченко має піти", "Ткаченко геть", "Ткаченка у відставку", "Розграбовані музеї = діяльність Ткаченка", "Ткаченко знищує культуру" та інші.

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Сам міністр відреагував на акцію, зазначивши, що готовий поговорити з усіма охочими уже після завершення дискусії.

Після дискусії Ткаченко підійшов до людей, які вимагали його відставки. Протестувальники згадали про петиції щодо звільнення Ткаченка з посади. Міністр сказав, що сам підписував одну з петицій.

Також він запитав у протестувальників про їхні претензії до нього. Вони, зокрема, згадали про проблеми виїзду артистів за кордон, який ускладнився після інтерв'ю коміка Андрія Щегеля, який покинув країну за дозволом Мінкульту й не повернувся.

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Учасники акції наголосили на поганій комунікації міністерства з цього питання. Зокрема говорили про те, що артистам відмовляли у виїзді без пояснень.

"Так, комунікація не найкраща", — сказав Ткаченко. Він додав, що артисти все ж виїжджають, і запевняв, що відмовляють тим, хто не стоїть на військовому обліку.

Під час розмови він також зазначив, що на законодавчому рівні не врегульоване питання виїзду за кордон артистів. З розмови не було зрозуміло, чи планує міністерство щось змінювати.

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