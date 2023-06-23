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На "Книжном Арсенале" требовали отставки министра Ткаченко

Валентина РоманенкоПятница, 23 июня 2023, 20:41
На Книжном Арсенале требовали отставки министра Ткаченко
фото "Суспільного"

На "Книжном Арсенале", проходящем в эти дни в Киеве требовали отставки министра культуры Александра Ткаченко.

Источник: "Суспільне. Культура"

Детали: В рамках "Книжного Арсенала" 23 июня проходила дискуссия "Критичность момента: государственная политика в сфере книгоиздания" с участием министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. На мероприятии устроили акцию, призывая чиновника уйти в отставку.

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Протестующие держали плакаты с надписями "Ткаченко должен уйти", "Ткаченко вон", "Ткаченко в отставку", "Разграбленные музеи = деятельность Ткаченко", "Ткаченко уничтожает культуру" и другие.

 
 

Сам министр отреагировал на акцию, отметив, что готов поговорить со всеми желающими уже после завершения дискуссии.

После дискуссии Ткаченко подошел к людям, которые требовали его отставки. Протестующие вспомнили о петиции об увольнении Ткаченко с должности. Министр сказал, что сам подписывал одну из петиций.

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Также он спросил у протестующих об их претензиях к нему. Они, в частности, вспомнили о проблемах выезда артистов за границу, который осложнился после интервью комика Андрея Щегеля, который покинул страну по разрешению Минкульта и не вернулся.

Участники акции отметили плохую коммуникацию министерства по этому вопросу. В частности говорили о том, что артистам отказывали в выезде без объяснений.

"Да, коммуникация не самая лучшая", - сказал Ткаченко. Он добавил, что артисты все же выезжают, и уверял, что отказывают тем, кто не стоит на воинском учете.

Во время разговора он также отметил, что на законодательном уровне не урегулирован вопрос выезда за границу артистов. Из разговора не было понятно, планирует ли министерство что-то менять.

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Темы: Ткаченко
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