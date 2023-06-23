МЗС: Україна повернула з Угорщини ще двох військовополонених

Українські дипломати вивезли із Угорщини іще двох українських військовополонених, які були передані Москвою Будапешту.

Про це в п'ятницю повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

За словами Ніколенка, українській стороні загалом вдалося повернути вже п’ятьох українських військових із Угорщини.

"Працюємо, аби і решта шість воїнів якнайшвидше повернулися додому до своїх рідних", – додав він.

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Доповнено. За даними "Європейської правди", один із полонених опинився в посольстві України в четвер увечері і вже вночі повернувся в Україну, іншому – надали можливість прибути на Батьківщину у п'ятницю ввечері.

Нагадаємо, на початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених.

При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають вільний статус, а також заперечувала причетність уряду до вивезення військовополонених.

ВІДЕО ДНЯ

Європейський Союз чекає на відповідь влади Угорщини щодо ролі країни у звільненні з РФ 11 українських військовополонених, які згодом опинилися на угорській території.

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