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МИД: Украина вернула из Венгрии еще двух военнопленных

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 21:05

Украинские дипломаты вывезли из Венгрии еще двух украинских военнопленных, которые были переданы Москвой Будапешту.

Об этом в пятницу сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

По словам Николенко, украинской стороне в целом удалось вернуть уже пятерых украинских военных из Венгрии.

"Работаем, чтобы и остальные шесть воинов как можно быстрее вернулись домой к своим родным", – добавил он.

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Дополнено. По данным "Европейской правды", один из пленных оказался в посольстве Украины в четверг вечером и уже ночью вернулся в Украину, другому – предоставили возможность прибыть на Родину в пятницу вечером.

Напомним, в начале июня венгерская сторона заявила, что в рамках договоренностей Русской православной церкви и Мальтийской службы помощи из России забрали 11 украинских военнопленных.

При этом венгерская сторона не давала украинским дипломатам доступа к гражданам Украины, зато утверждала, что они имеют свободный статус, а также отрицала причастность правительства к вывозу военнопленных.

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Европейский Союз ждет ответа властей Венгрии относительно роли страны в освобождении из РФ 11 украинских военнопленных, которые впоследствии оказались на венгерской территории.

Читайте больше здесь: Между российским и венгерским пленом: как "игра" с 11 бойцами ВСУ завела Орбана в ловушку Кремля.

Темы: пленныеВенгрияМИД
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