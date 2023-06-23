По всій Україні оголошували тривогу через зліт МіГа
П'ятниця, 23 червня 2023, 21:40
По всій Україні ввечері 23 червня оголошено повітряну тривогу через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал" у Росії.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Дослівно: "Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
Деталі: О 21.50 пішов відбій ракетної небезпеки по МіГ-31К.
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Водночас повідомляється також про зафіксований виліт 6-ти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.
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