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По всій Україні оголошували тривогу через зліт МіГа

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 червня 2023, 21:40
По всій Україні оголошували тривогу через зліт МіГа

По всій Україні ввечері 23 червня оголошено повітряну тривогу через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал" у Росії.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

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Деталі: О 21.50  пішов відбій ракетної небезпеки по МіГ-31К.

Водночас повідомляється також про зафіксований виліт 6-ти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку.

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