По всей Украине объявляли тревогу из-за взлета МиГа

По всей Украине вечером 23 июня объявлена воздушная тревога из-за взлета потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал" в России.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Детали: В 21.50 пошел отбой ракетной опасности по МиГ-31К.

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В то же время сообщается о зафиксированном вылете 6-ти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", осуществляющих полет в юго-восточном направлении.