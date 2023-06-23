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На Таврійському напрямку є відчутні успіхи Сил оборони – генерал Тарнавський

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 червня 2023, 22:05
На Таврійському напрямку є відчутні успіхи Сил оборони – генерал Тарнавський
скриншот із відео Тарнавського

На Таврійському напрямку є відчутні успіхи Сил оборони та просування вперед.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський і заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Деталі: За словами Тарнавського, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1344 вогневих завдання.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот.

Знищено 51 одиницю військової техніки противника.

Зокрема 3 танки, 14 ББМ (БМП, МТЛБ), БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Merlin", 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", 3 гармати 2С5 "Гіацинт-С", 3 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон", 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б".

Також було знищено 6 складів боєприпасів ворога.

В свою чергу Маляр зазначає наступне: "не треба очікувати, що наступ - це щось дуже швидке. Це війна".

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При цьому заступниця міністра запевняє, що в Сил оборони щодня є просування: "Так, це поступово, але наші закріплюються на рубежах і вони просуваються впевнено".

Маляр вкотре заявила, що "лише українські військові, які планували операцію наступу, можуть зараз оцінювати, як вона йде".

Теми: контрнаступЗбройні силивійна
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