На Таврическом направлении есть ощутимые успехи Сил обороны – генерал Тарнавский

На Таврическом направлении есть ощутимые успехи Сил обороны и продвижение вперед.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский и заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Детали: По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1344 огневых задачи.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот.

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Уничтожена 51 единица военной техники противника.

В частности 3 танка, 14 ББМ (БМП, МТЛБ), БпЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Merlin", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 3 пушки 2С5 "Гиацинт-С", 3 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион", 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б".

Также было уничтожено 6 складов боеприпасов врага.

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В свою очередь Маляр отмечает следующее: "не надо ожидать, что наступление - это что-то очень быстрое. Это война".

При этом заместитель министра уверяет, что у Сил обороны ежедневно есть продвижение: "Да, это постепенно, но наши закрепляются на рубежах и они продвигаются уверенно".

Маляр еще раз заявила, что "только украинские военные, которые планировали операцию наступления, могут сейчас оценивать, как она идет".