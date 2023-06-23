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Пентагон досі не побачив несанкціонованого використання наданої Україні зброї

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 22:31

Міністерство оборони США продовжує відстежувати передані Україні західні системи озброєння й досі не зафіксувало випадків їхнього несанкціонованого розповсюдження.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", під час слухань у Конгресі США заявила Лора Купер – заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії.

Як розповіла Купер американським конгресменам, наразі в Пентагону "немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї".

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"Хоча Росія продовжує поширювати дезінформацію про це", – додала посадовиця.

Говорячи про військову підтримку України, заступниця помічника голови Пентагону підкреслила, що допомогу надають не лише США, а й понад 50 союзників та партнерів. У співвідношенні до ВВП Штати перебувають на 12-му місці у світі поміж інших країн-партнерів Києва.

Купер також заявила, що Україна готова до майбутнього звільнення окупованої Росією території.

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"Україна добре підготовлена та оснащена. Хоча хід війни динамічний і непередбачуваний, ми маємо велику впевненість у можливостях та готовності Збройних Сил України", – сказала вона.

На початку року у США говорили, що не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні, але продовжуватимуть тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

Теми: СШАЗбройні силивійназброя
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