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Пентагон до сих пор не увидел несанкционированного использования предоставленного Украине оружия

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 22:31

Министерство обороны США продолжает отслеживать переданные Украине западные системы вооружения и до сих пор не зафиксировало случаев их несанкционированного распространения.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", во время слушаний в Конгрессе США заявила Лора Купер – заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии.

Как рассказала Купер американским конгрессменам, пока у Пентагона "нет доказательств незаконного отклонения в использовании предоставленных США современных обычных видов оружия".

"Хотя Россия продолжает распространять дезинформацию об этом", – добавила чиновница.

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Говоря о военной поддержке Украины, заместитель помощника главы Пентагона подчеркнула, помощь оказывают не только США, но и более 50 союзников и партнеров, а в соотношении к ВВП Штаты находятся на 12-м месте в мире среди других стран-партнеров Киева.

Купер также заявила, что Украина готова к будущему освобождению оккупированной Россией территории.

"Украина хорошо подготовлена и оснащена. Хотя ход войны динамичный и непредсказуемый, мы имеем большую уверенность в возможностях и готовности Вооруженных Сил Украины", – сказала она.

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В начале года в США говорили, что не имеют никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине, но будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.

Темы: СШАВооруженные силывойнаоружие
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