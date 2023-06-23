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Білий дім – про наступ України: Бойові дії непередбачувані, допоможемо Україні досягти успіху

"Європейська правда"П'ятниця, 23 червня 2023, 22:54

Сполучені Штати будуть зосереджені на тому, аби Збройні Сили України досягли успіху у своїх контраступальних діях, але враховують, що динаміка на полі бою може змінюватись.

Про це у п’ятницю заявив координатор із питань стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, передає кореспондент "Європейської правди".

"Ми зосереджені на тому, аби гарантувати, що Збройні Сили України мають усе, аби досягти успіху. Війни – непередбачувані, й ворог розвивається", – зазначив Кірбі.

Він підкреслив, що не буде коментувати контрнаступ України замість української сторони, але висловив переконання, що вони б не розпочались, якби українське військове керівництво мало "хибну впевненість у своєму успіху".

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"І ми не раз говорили, що Росія до цього готувалась, закриваючи проблемні ділянки живою силою, стягуючи додаткові сили, створюючи лінії оборони – подекуди в три ряди. Адже росіяни готувались до оборони, й оборона – надійний спосіб ведення війни", – пояснив представник Білого дому.

"А українці цьому протистоять. Ми всі маємо визнати, що бойові дії можуть бути непередбачуваними, й інколи плани не завжди йдуть так, як очікувалось… Ми будемо зосереджуватись на тому, щоб вони зрештою досягли успіху", – додав Кірбі.

Нагадаємо, напередодні CNN із посиланням на джерела повідомив, що перші контрнаступальні операції України нібито мають менший успіх, ніж очікували на Заході, а російські війська виявили більшу компетентність, ніж вважалося.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше цього тижня в Пентагоні, коментуючи хід контрнаступальних операцій України, вважають, що українські сили мають необхідні засоби для того, аби її дії були успішними.

Теми: СШАзброяконтрнаступ
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