Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом – о наступлении Украины: Боевые действия непредсказуемы, поможем Украине достичь успеха

"Европейская правда"Пятница, 23 июня 2023, 22:54

Соединенные Штаты будут сосредоточены на том, чтобы Вооруженные Силы Украины достигли успеха в своих контраступательных действиях, но учитывают, что динамика на поле боя может меняться.

Об этом в пятницу заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби, передает корреспондент "Европейской правды".

"Мы сосредоточены на том, чтобы гарантировать, что Вооруженные Силы Украины имеют все, чтобы достичь успеха. Войны – непредсказуемы, и враг развивается", – отметил Кирби.

Он подчеркнул, что не будет комментировать контрнаступление Украины вместо украинской стороны, но выразил убеждение, что они бы не начались, если бы украинское военное руководство имело "ложную уверенность в своем успехе".

Реклама:

"И мы не раз говорили, что Россия к этому готовилась, закрывая проблемные участки живой силой, стягивая дополнительные силы, создавая линии обороны – иногда в три ряда. Ведь россияне готовились к обороне, и оборона – надежный способ ведения войны", – пояснил представитель Белого дома.

"А украинцы этому противостоят. Мы все должны признать, что боевые действия могут быть непредсказуемыми, и иногда планы не всегда идут так, как ожидалось... Мы будем сосредотачиваться на том, чтобы они в конце концов достигли успеха", – добавил Кирби.

Напомним, накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что первые контрнаступательные операции Украины якобы имеют меньший успех, чем ожидали на Западе, а российские войска проявили большую компетентность, чем считалось.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее на этой неделе в Пентагоне, комментируя ход контрнаступательных операций Украины, считают, что украинские силы имеют необходимые средства для того, чтобы ее действия были успешными.

Темы: СШАоружиеконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский совершит визит в Болгарию – СМИ

обновленоПо Первомайскому РФ ударила "Искандером", количество раненых превысило 4 десятка

фотоВ Москве в присутствии организатора "титушек" благословили на войну армянский батальон

Китай отазался принимать с визитом главного дипломата ЕС

За нардепа от "ЕС" Алексеева внесли 2 млн залога. Он вышел из-под стражи

Верующие УПЦ МП не дали комиссии опечатать освобожденные корпуса Лавры

Все новости...
США
Советник Байдена обсудит с незападными странами достижение справедливого мира в Украине
Пентагон до сих пор не увидел несанкционированного использования предоставленного Украине оружия
Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Это битва Украины, они ее планируют
Последние новости
19:21
На Львовщине суд наказал экс-учительницу, которая устроила потасовку с учеником из-за мяча
19:19
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
19:13
Российские военные регулярно минируют локации, где содержатся животные – Uanimals
18:57
Защитники идут в наступление на 2 направлениях, подавили 18 артсисем оккупантов - Генштаб
18:56
"Зерновой коридор" сместился на дунайские порты, перевозчики ждут тарифы от Молдовы
18:48
"Вторая армия мира": Медведев предложил забирать технику у браконьеров
18:29
Начальник ТЦК Краматорского района подделывал документы для выезда мужчин – ГБР
18:21
Зеленский совершит визит в Болгарию – СМИ
18:12
фотоВ Украину вернули маму с малолетним сыном, которых депортировали в Россию – омбудсмен
18:04
Нидерланды направят более 118 млн евро на гуманитарную и экономическую поддержку Украины
Все новости...
Реклама: