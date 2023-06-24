По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Субота, 24 червня 2023, 04:15
На території всієї України втретє за вечір 23 червня і ніч 24 червня оголошували повітряну тривогу.
Джерело: мапа тривог
Деталі: У столиці сигнал повітряної тривоги спрацював о 02:20.
Станом на 02:25 тривогу оголошено у більшості областей, окрім західних.
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Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для центральних областей. Там повідомили, що крилаті ракети рухаються з південного напрямку на північ країни.
Доповнено о 02:40. Тривога поширилась на західні області.
Доповнено о 04:15. На території всієї України, окрім Запорізької області, – відбій тривоги.
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