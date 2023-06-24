По всій Україні оголошували повітряну тривогу

На території всієї України втретє за вечір 23 червня і ніч 24 червня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У столиці сигнал повітряної тривоги спрацював о 02:20.

Станом на 02:25 тривогу оголошено у більшості областей, окрім західних.

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Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для центральних областей. Там повідомили, що крилаті ракети рухаються з південного напрямку на північ країни.

Доповнено о 02:40. Тривога поширилась на західні області.

Доповнено о 04:15. На території всієї України, окрім Запорізької області, – відбій тривоги.