Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Субота, 24 червня 2023, 04:15
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Скрін мапи тривог

На території всієї України втретє за вечір 23 червня і ніч 24 червня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог

Деталі: У столиці сигнал повітряної тривоги спрацював о 02:20.

Станом на 02:25 тривогу оголошено у більшості областей, окрім західних.

Реклама:

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для центральних областей. Там повідомили, що крилаті ракети рухаються з південного напрямку на північ країни.

Доповнено о 02:40. Тривога поширилась на західні області. 

Доповнено о 04:15. На території всієї України, окрім Запорізької області, – відбій тривоги.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму

На крівлі 2 енергоблоків ЗАЕС росіяни розмістили схожі на вибухівку предмети - Генштаб

Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла

Зеленський здійснить візит у Болгарію – ЗМІ

фотоУ Москві в присутності організатора "тітушок" благословили на війну вірменський батальйон

Китай відмовився приймати з візитом головного дипломата ЄС

Усі новини...
Київ
У Києві та інших містах прогриміли вибухи: працює ППО, уламки пошкодили багатоповерхівку
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Розтрата на купівлі генераторів: КМДА і прокуратура "схрестили списи"
Останні новини
22:19
Економічні новини 4 липня: росіяни готують провокацію на ЗАЕС, програму єОселя розширили
21:59
відеоОкупанти повідомили про серію потужних вибухів у Макіївці
21:58
Посланець Папи Римського працює над механізмом повернення українських дітей з РФ
21:36
В UAnimals розповіли, яких тварин врятували завдяки українським військовим
21:21
Парламентська асамблея ОБСЄ назвала РФ державою-спонсором тероризму
21:19
відеоУ Великому Новгороді в Росії загорілась ТЕЦ
21:15
Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні на 5-8 гривень за літр
21:00
Росія використовує викраденого з Херсону єнота для пропаганди війни – UAnimals
20:37
На Сонці стався потужний спалах, який призвів до відключення радіозв’язку на Землі
20:34
Фонд держмайна створює новий підрозділ для управління конфіскованими активами
Усі новини...
Реклама: